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В Британии задержали подозреваемых в хакерской атаке на ретейлеров

Полиция Британии задержала четырех подозреваемых в хакерской атаке на ретейлеров
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Reuters

Британская полиция задержала четырех человек в связи с расследованием кибератаки, произошедшей в апреле и направленной против нескольких британских розничных сетей. Об этом сообщило Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA).

В заявлении агентства говорится, что 10 июля в графстве Уэст-Мидлендс и Лондоне были задержаны два 19-летних подростка, один 17-летний и 20-летняя девушка. Их подозревают в «шантаже, отмывании денег и участии в деятельности организованной преступной группы». Агентство сообщило, что задержания были произведены по месту жительства подозреваемых, а их компьютерное оборудование изъято для проведения экспертизы.

Трое из задержанных являются гражданами Великобритании, а один 19-летний подросток имеет гражданство Латвии.

В апреле жертвами кибератак стали крупные британские ретейлеры, включая Marks & Spencer (M&S), Co-op и универмаг Harrods. Наиболее серьезно пострадала сеть M&S, где взлом затронул работу всех магазинов в Великобритании, количество которых превышает тысячу. Около 65 тысяч сотрудников компании столкнулись с трудностями в работе, некоторым было предложено временно не выходить на работу. Ущерб, нанесенный M&S, оценивается примерно в £300 миллионов, а на ликвидацию последствий кибератаки потребовалось несколько месяцев.

По данным The Times, хакерская группа, осуществившая взлом базы данных M&S, требовала выкуп в размере £10 миллионов.

В июне произраильская хакерская группа, известная под названием Predatory Sparrow, заявила об успешном проведении кибератаки на иранский банк Sepah, что привело к существенным нарушениям в работе финансового учреждения.

Ранее в Британии рассказали, как хакеры взломали личную электронную почту Стармера.

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