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Американский стример съел золотую рыбку в честь Трампа

Mirror: в США стример съел живую золотую рыбку в честь Трампа
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Global Look Press

В Новом Южном Уэльсе неизвестный мужчина, который вел прямую трансляцию в Discord, съел живую золотую рыбку из аквариума зоомагазина в честь президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает портал Mirror.

Инцидент произошел в магазине Petbarn в районе Касл-Хилл 6 июля.

«Как утверждается, он сказал: «Это за Дональда Трампа », прежде чем положить рыбу в рот», — говорится в статье.

После поедания мужчина вернулся в магазин, чтобы заплатить за рыбку $8. По словам одного из работников, стример просто открыл аквариум, взял рыбку и положил ее в рот. Он отметил, что было слышно, как «она хрустит».

До этого российский стример Владимир «Bratishkin» Семенюк перенес операцию на сломанном пальце и поделился со зрителями рентгеновским снимком. Увидев металлическую пластину, установленную для фиксации кости, он в шутку сравнил себя с героем комиксов Росомахой, отметив, что не ожидал увидеть в пальце такую большую конструкцию, из-за которой тот теперь выглядит крупнее.

Ранее российский блогер купил Ferrari за десятки миллионов после стрима с Дорой.

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