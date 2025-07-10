Американский стример съел золотую рыбку в честь Трампа

В Новом Южном Уэльсе неизвестный мужчина, который вел прямую трансляцию в Discord, съел живую золотую рыбку из аквариума зоомагазина в честь президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает портал Mirror.

Инцидент произошел в магазине Petbarn в районе Касл-Хилл 6 июля.

«Как утверждается, он сказал: «Это за Дональда Трампа », прежде чем положить рыбу в рот», — говорится в статье.

После поедания мужчина вернулся в магазин, чтобы заплатить за рыбку $8. По словам одного из работников, стример просто открыл аквариум, взял рыбку и положил ее в рот. Он отметил, что было слышно, как «она хрустит».

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