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В Москве прошел показ одежды российских дизайнеров «Русский стиль. Обряд»

Показ «Русский стиль. Обряд» объединил моду и традиции русской культуры
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Владимир Вяткин/РИА Новости

В Москве в День семьи, любви и верности состоялся перформативный показ одежды русских дизайнеров «Русский стиль. Обряд». Мероприятие провели в Березовой роще, сообщает пресс-служба проекта.

Показ включал четыре части, каждая из которых раскрывала образ русской женщины через костюм и музыку. По замыслу организаторов, это не классический модный показ, а драматургическое действие, направленное на переосмысление традиций в женской одежде.

«Традиция – это не про попытки оживить мертвое, а про стремление протянуть связь из прошлого в будущее для каждого нового поколения», — отметил основатель проекта Антон Беликов.

Как утонили организаторы, проект «Русский стиль» стремится внедрить национальный смысл в современный гардероб, обращаясь к культурному наследию для создания русского визуального кода будущего.

Куратор показа Алина Коваленко подчеркнула символизм мероприятия.

«Мать, укачивающая свое дитя, девушка-невеста, которая только начинает создавать свой уникальный мир семьи, общинность в труде и в празднике, — все это «Русский стиль. Обряд». Состоявшийся в день любви, семьи и верности показ раскрывает современный женский образ через драматургию, моду и музыку. Мы показали традицию, ее преемственность, красоту и актуальность в нашей с вами жизни», — отметила она.

По ее словам, тут мода является не просто одеждой, а способом показать окружающим свои ценности и мировоззрение, а также принадлежность к русской культуре.

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