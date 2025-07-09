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Ювелир рассказал, как ухаживать за золотыми украшениями

Ювелир Стемповски: украшения из белого золота следует относить в мастерскую хотя бы раз в год
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Чтобы украшения из золота не потеряли свои свойства, стоит их отполировать в мастерской. Изделия из белого золота стоит родировать хотя бы раз в год, заявил «Газете.Ru» ювелир Александр Стемповски.

«Если говорить просто о металле, желтое золото можно только полировать. [Отнесите изделие в] ближайшую мастерскую. Если это белое золото, то его нужно покрывать родием — металл, он более твердый, чем золото, и дает белый цвет. Все изделия из белого золота нужно обязательно родировать по мере носки, хотя бы раз в год. Это стоит недорого», — сказал он.

Ювелир подчеркнул, если в изделии есть камни, украшение может забиться грязью. Стемповски рассказал, как убрать загрязнение.

«Женщины в основном носят [украшения], они используют крема для рук, или летом просто жарко, рука потеет. Камни на себя принимают [загрязнение], особенно бриллиант, нужно промывать проточной водой, используя не очень агрессивные средства для мытья посуды, для расщепления жира. Мягкой зубной щеткой без нажима, аккуратно, в течение минуты вспенить вокруг камней изделия раствором, потом промыть под проточной водой — не протирать, а просто камнем вниз положить на гофрированное полотенце», — подчеркнул он.

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