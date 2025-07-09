Универмагу НЦ «Россия» предложили поучаствовать на «Иннопром-2026» в Саудовской Аравии

Универмаг НЦ «Россия» пригласили на выставку «Иннопром-2026» в Эр-Рияд

Универмагу Национального центра «Россия» предложили принять участие в международной промышленной выставке «Иннопром-2026», которая пройдет в Саудовской Аравии. Об этом сообщается в Telegram-канале центра.

Предложение представить российские товары на выставке в Эр-Рияде поступило генеральному директору НЦ «Россия» Наталье Виртуозовой во время визита официальной делегации страны-партнера на «Иннопром-2025» в Екатеринбурге.

«Универмаг создает особое пространство, где каждый может найти что-то для себя и своего дома. Наш стенд, оформленный традиционным лемехом, символизирующим мужество, раскрывает идею семейного очага, который хранит женщина», — отметила Виртуозова.

По ее словам, экспозиция включает лучшие образцы посуды, текстиля и товаров для дома со всей России.

«Мы разрушаем стереотип о якобы имеющемся отставании — наши товары высочайшего качества, и мы гордимся возможностью демонстрировать их на таких площадках», — подчеркнула она.

Отмечается, что стенд универмага НЦ «Россия» вызвал значительный интерес у международных делегаций. В частности, его посетили представители Китая, ОАЭ, Республики Союз Мьянма, Центральноафриканской Республики, Египта и Зимбабве. Гости проявили особый интерес к традиционным промыслам и современным изделиям с национальным колоритом.

Таким образом, третий день работы стенда подтвердил растущий спрос на российские товары. Визиты международных гостей продолжатся до завершения работы выставки.