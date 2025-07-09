На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мошенники обманули пожилую канадку почти на 20 млн рублей

Mash: пожилая канадка отдала 19,5 млн рублей мошенникам в Москве
true
true
true
close
Freepik.com

Пожилая канадка отдала около 19,5 млн рублей мошенникам, для передачи денег они заставили женщину дважды приехать в Россию. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«71-летняя Ольга проживает в городе Ричмонд-Хилл с 2010 года. По ее словам, в ноябре 2024 года ей позвонили «сотрудники ФСБ» через WhatsApp и сообщили, что на ее имя открыты банковские счета, которые спонсируют Вооруженные силы Украины», — говорится в публикации.

Mash утверждает, что для того, чтобы предотвратить это, женщине необходимо приехать в Москву и передать накопления в «казначейство ФСБ» для временного хранения.

В результате женщина вернулась в Москву в феврале этого года, сняла в банке около 19,5 млн рублей и передала наличные средства в Люберцах невысокому мужчине 35 лет. А уже в июне, вернувшись в столицу, женщина рассказала все своему сыну. В настоящее время мошенников разыскивает полиция.

До этого пожилая петербурженка лишилась квартиры, поверив «сотруднику ФСБ». Пострадавшая сама обратилась за помощью к правоохранителям. 72-летняя женщина рассказала, что несколько месяцев назад с ней связались неизвестные, которые представились сотрудниками спецслужб. После общения с ними пенсионерка продала за 10,9 млн рублей свою квартиру и в Москве передала все средства курьеру.

Ранее в Саратове поймали трех курьеров, преодолевших 2,5 тысячи километров ради наживы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами