Мошенники обманули пожилую канадку почти на 20 млн рублей

Пожилая канадка отдала около 19,5 млн рублей мошенникам, для передачи денег они заставили женщину дважды приехать в Россию. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«71-летняя Ольга проживает в городе Ричмонд-Хилл с 2010 года. По ее словам, в ноябре 2024 года ей позвонили «сотрудники ФСБ» через WhatsApp и сообщили, что на ее имя открыты банковские счета, которые спонсируют Вооруженные силы Украины», — говорится в публикации.

Mash утверждает, что для того, чтобы предотвратить это, женщине необходимо приехать в Москву и передать накопления в «казначейство ФСБ» для временного хранения.

В результате женщина вернулась в Москву в феврале этого года, сняла в банке около 19,5 млн рублей и передала наличные средства в Люберцах невысокому мужчине 35 лет. А уже в июне, вернувшись в столицу, женщина рассказала все своему сыну. В настоящее время мошенников разыскивает полиция.

До этого пожилая петербурженка лишилась квартиры, поверив «сотруднику ФСБ». Пострадавшая сама обратилась за помощью к правоохранителям. 72-летняя женщина рассказала, что несколько месяцев назад с ней связались неизвестные, которые представились сотрудниками спецслужб. После общения с ними пенсионерка продала за 10,9 млн рублей свою квартиру и в Москве передала все средства курьеру.

Ранее в Саратове поймали трех курьеров, преодолевших 2,5 тысячи километров ради наживы.