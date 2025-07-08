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В ростовском зоопарке родилась Любовь

В ростовском парке птиц «Малинки» в День семьи родилась Любовь
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Пресс-служба парка Малинки

В Южном парке птиц «Малинки» в Ростовской области в праздник семьи, любви и верности родилась олененок Любовь, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе организации.

«Любовь родилась в Южном парке птиц «Малинки» в День семьи, любви и верности. Пополнение в молодой семье оленей. Новорожденная — девочка. С первых минут с ней была не только мама, но и отец», — сообщили там.

Зоологи парка уверены, нахождение родителей рядом с олененком – признак крепкой семьи.

До этого 3 июля в парке «Малинки» птенец белоголового орлана, которого назвали «Трампом», вылетел из гнезда. Сообщалось, что выбор имени – Трамп или Меланья, жена президента США, зависил от пола птенца. В парке отмечали, что птенец спокоен, рассудителен и внимателен.

Ранее в крымском зоопарке родился необычный детеныш альпака.

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