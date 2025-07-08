В Московской области внедрят единый стандарт работы ресурсоснабжающих организаций

Все ресурсоснабжающие организации (РСО) Подмосковья будут работать по новому стандарту, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Пилотный проект реализуется на базе «Мособлтепло», которая обслуживает системы отопления, водоснабжения и водоотведения в Можайском и Рузском округах.

Отмечается, что к началу отопительного сезона планируется привести к единому стандарту аварийно-диспетчерские службы, а до 1 декабря трансформировать все 64 муниципальные ресурсоснабжающие организации (РСО) региона. По оценкам властей, это позволит сократить время устранения аварий на 20%.

«Сегодня мы посмотрели офис, куда приходят жители (в будущем они смогут получать ответы на вопросы, не выходя из дома – платежки это, сверка или подключение), а также цифровую диспетчерскую. Всего 2 диспетчера могут контролировать все, что происходит на котельных в Можайском и Рузском округах, принимают сигналы. Ну и, конечно, сами «аварийки» - современные машины, оснащенные всем необходимым», — сказал губернатор

По его словам, задача состоит в том, чтобы внедрить эти стандарты во всех округах Подмосковья.

«Я очень надеюсь, что ресурсоснабжающие организации после трансформации смогут достойно, профессионально выполнять тот объем работ, который, прежде всего, связан с ликвидацией аварий, ну и, конечно, плановыми задачами», — добавил Воробьев.

Единый стандарт РСО разработан на основе опыта «Мособлгаза». Он предполагает усиление аварийных бригад и диспетчерских служб, техническое перевооружение, кадровую работу (обеспечение достойной зарплаты и условий труда), создание единого центра управления организацией, обновление офисов для приема жителей, автоматизацию, роботизацию и цифровизацию процессов в соответствии с нацпроектом «Экономика данных».

Кроме того, на базе диспетчерской службы «Мособлтепло» в Рузском округе создан Единый центр приема и обработки обращений граждан. Процесс регистрации и передачи заявок полностью автоматизирован, что позволило сократить время их обработки с часа до 15 минут.

При этом управление выездными бригадами осуществляется дистанционно для отслеживания их местоположение и координации действий.