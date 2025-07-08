Журналистка Нина Зверева рассказала о роли лидеров в современном мире

Лидеры — это те, кто создает нечто принципиально новое и ведет за собой людей. Об этом в новом выпуске проекта «Лидеры с Лилией Абрамовой» рассказала бизнес-тренер, советская и российская журналистка, член Академии российского телевидения и преподаватель бизнес-школы «Сколково» Нина Зверева.

В интервью она поделилась с Лилией Абрамовой (Татарка FM) своим видением лидерства, рассказала, как понимает это понятие, и назвала тех, кого считает достойными звания лидера.

«Лидеры — это те, кто создает нечто принципиально новое и ведет за собой людей. Как Стив Джобс со своим Apple, или, скажем, Греф со Сбером, или Набиуллина с Центробанком. Вот это — явные лидеры: мощные, непоколебимые, с колоссальной ответственностью за судьбы огромного количества людей. Слава Богу, у меня такой ответственности нет», — отметила Зверева.

Несмотря на свой возраст (73 лет), журналистка продолжает развивать собственные проекты. Она призналась, что не считает себя лидером в привычном смысле этого слова.

«Про себя я бы не сказала «лидер» — я бы скорее сказала «счастливый учитель». Но по факту, конечно, я лидер, потому что уже с сорока лет отвечаю за людей. Я ни разу в жизни не задержала зарплату ни на один день. Ни разу не было, чтобы я ее не повысила — каждый год. Как бы тяжело ни было, я всегда изыскиваю такие возможности», — рассказала она.

По словам Зверевой, ей важно, чтобы люди жили хорошо: могли поехать с детьми на море, купить квартиру или машину.

«Когда мои соратники богатеют, когда у них все получается — я действительно счастлива. В этом смысле я — лидер как хозяйка своего агентства. Но вообще-то я считаю, что настоящие лидеры — это другие», — добавила она.

В беседе журналистка также вспомнила, что в 45 лет претендовала на пост губернатора Нижегородской области. Однако даже тогда, по ее словам, она внутренне надеялась, что выборы сложатся иначе.

«Но даже тогда, внутри себя, я тихо надеялась, что, может быть, не выберут, и все останется, как есть. Что я продолжу отвечать за свой небольшой участок, в котором сильна. А получилось бы у меня на большом масштабе — не знаю. Не хочу об этом думать, потому что в жизни не бывает сослагательного наклонения», — заключила Зверева.