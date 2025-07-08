«Союз отцов» России поздравил жителей страны с Днем семьи, любви и верности

В «Союзе отцов» России призвали провести День семьи, любви и верности с близкими

«Союз отцов России» поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности, отметили значимость праздника и рекомендовали жителям страны провести его в кругу близких. Об этом говорится в посте в официальном Telegram-канале организации.

В «Союзе отцов» России подчеркнули, что праздник появился относительно недавно, но уже стал для многих россиян дополнительным поводом признаться в чувствах и проявить заботу о близких. Также он является популярной датой у жителей страны для вступления в брак.

«Многие пары специально выбирают 8 июля, чтобы начать свою семейную историю под покровительством Петра и Февронии», — сообщили в «Союзе отцов» России.

В организации рекомендовали избегать в этот день конфликтов и провести его с близкими. И выделили значимость поддержки таких исконно русских традиций для будущего страны.