В Москве завершился II Международный конкурс имени Рахманинова

II Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров им. С.В. Рахманинова, открытый 14 июня, завершился в Большом зале консерватории в Москве концертом лауреатов, сообщает пресс-служба конкурса. Конкурс проходил при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, организатором выступил ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

Отмечается, что трансляции всех мероприятий соревнования на текущий момент собрали около 10 млн просмотров. При этом за выступлениями конкурсантов следили зрители из 75 стран мира. Количество комментариев в социальных сетях также достигло рекордных значений — около 25 тыс. сообщений от российских и зарубежных поклонников классической музыки.

Перед началом конкурса был реализован проект «В гости к Рахманинову», в рамках которого участники смогли узнать малоизвестные факты о жизни композитора, его цитаты, а также прикоснуться к его личным предметам, хранящимся в Музее музыки. Лауреаты первого конкурса поделились своими эмоциями после знакомства с экспонатами. Также во время смотра демонстрировались дневники событий и специальный проект «Невидимый оркестр», раскрывающий закулисную жизнь конкурса.

По итогам конкурса в специальности «Фортепиано» I премия и золотая медаль присуждены Владимиру Вишневскому (Россия) и Жуй Мину (Китай); в специальности «Композиция» I премия и золотая медаль вручены Хосе Мануэлю Гарсиа Ормиго (Испания); в специальности «Дирижирование» I премия и золотая медаль достались Олегу Худякову (Россия).

Кроме того, участникам присуждались специальные призы. Так, по специальности «Фортепиано» дипломами и поощрительной премией награждены Юнь Сюйхуа (Китай) и Саори Сугимото (Япония); по специальности «Композиция» за лучшее произведение для фортепиано отмечен Эдуард Кипрский (Россия); за лучшее произведение для голоса с фортепиано на стихи русских поэтов награду получила Нина Синякова (Беларусь / США).

На конкурс было подано 532 заявки из 25 стран мира. Отмечается, что 26 июня лауреаты первых премий выступили на гала-концерте в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра (дирижер – Олег Худяков) и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» (дирижер – Михаил Голиков).