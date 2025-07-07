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В День семьи, любви и верности в Москве стартует второй Всероссийский свадебный фестиваль

В НЦ «Россия» проведут II Всероссийский свадебный фестиваль
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Ilya Galakhov/Global Look Press

С 8 по 10 июля в Национальном центре «Россия» состоится II Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Мероприятие соберет более 200 пар из разных регионов страны, сообщили организаторы.

В рамках фестиваля пройдет множество мероприятий, включая торжественное шествие молодоженов в День семьи, любви и верности и церемонию массовой регистрации браков с передачей огня семейного очага от пар I Всероссийского свадебного фестиваля — как символа долгого и гармоничного совместного пути. Также запланированы образовательные лекции и мастер-классы.

«Мы ждем не только молодоженов, но и всех, кто разделяет традиционные семейные ценности. При помощи мероприятия мы хотим сформировать тренд на крепкую семью, чтобы она становилась осознанным выбором молодежи, ведь это не только личное счастье и сохранение рода, но и важный вклад в будущее России», — подчеркнула заместитель генерального директора НЦ «Россия» Анастасия Звягина.

Параллельно с фестивалем в НЦ «Россия» будут организованы тематические обсуждения на тему семейных отношений, дегустации блюд свадебной кухни разных народов, выставка свадебных костюмов и выступления знаменитостей. Также анонсирован V Всероссийский форум многодетных семей «Многодетная Россия».

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