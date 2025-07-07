В 2025 году стало меньше стобалльников на ЕГЭ

Результаты ЕГЭ-2025 остались в пределах нормы и без резких скачков, но число стобальников сократилось. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции, пишет РБК.

Количество участников выросло по профильной математике (+7%), физике (+13%), биологии (+7%) и информатике (+5%). Также увеличилась доля тех, кто набрал свыше 60 баллов. В ведомстве считают, что это свидетельствует о росте интереса к инженерным, IT- и медицинским направлениям.

Средние баллы по этим предметам либо стабильны, либо растут. Например, по химии — с 56,8 до 58,2, по биологии — 54,5 (против 54,1 годом ранее). По физике балл снизился с 64,5 до 61,8, но все равно выше, чем два года назад.

Рособрнадзор также зафиксировал жалобы на сложность заданий по математике, однако Музаев отметил, что они поступают каждый год.

По гуманитарным предметам наблюдается несколько иная тенденция. Средний балл по русскому языку снизился до 60,7. Это объяснили ужесточением формата сочинения и требований к грамотности. Число сдающих обществознание упало до 254,7 тыс., а средний балл — до 53,6 (в 2022 году — 59,9).

Число стобалльников в общем сократилось почти на 40% — с 9,5 тыс. до 6,8 тыс. В Рособрнадзоре пояснили, что теперь важнее отслеживать число высокобалльников (от 80 баллов), заключили в ведомстве.

В этом году 331 выпускник получил 100 баллов по двум предметам, 13 — по трем. Одна ученица из Москвы сдала на максимальное количество баллов сразу четыре экзамена: русский язык, профильную математику, физику и информатику. Также впервые стобалльники появились в новых регионах России — 11 человек, в том числе по русскому языку, химии, физике, литературе и истории.

Ранее российский выпускник побрился налысо, узнав результаты ЕГЭ.