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«Стыдно, что меня ассоциируют с ним»: бывшая девушка Гобозова — о его воровстве в магазинах

Бывшая Гобозова заявила, что вина в неоплаченных йогуртах лежит на магазине
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gobozov_sasha/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Telegram-канал Mash сообщил, что экс-участника «Дома 2» Александра Гобозова обвинили в «серийных кражах» йогуртов и шоколадок из подмосковного магазина. Экс-участница телешоу и его бывшая девушка Надежда Ермакова назвала в беседе с «Газетой.Ru» «очень печальным» то, что на пятом десятке жизни Гобозова обсуждают либо из-за тюремного срока, либо из-за воровства йогурта в магазинах.

«Мне казалось, что люди на пятом десятке уже точно знают, чего они хотят от жизни, и как жить так, чтобы быть примером. Мне вообще не хочется, чтобы меня ассоциировали с Гобозовым, потому что за ошибки молодости стыдно, а комментировать подобное вообще не комильфо. Поэтому, если это его уровень жизни — это его проблемы», — сказала она.

При этом Ермакова подчеркнула, если товар не сканировался кассовым аппаратом — это проблема магазина. По ее словам, если ошибки с добавлением товаров в чек происходят систематически, значит все вопросы — к обслуживающему персоналу.

«Такая халатная работа: часть товара можно просканировать, а часть товара — нет. Ну согласитесь, это же не я должна бегать за товароведом, чтобы он внес этот товар в базу. Если бы у меня такая ситуация была и товар не просканировался второй раз, я в этот магазин не зашла бы. Я не думаю, что в Павловском Посаде всего один магазин, и больше негде купить товар», — сказала она.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что бывшего участника «Дома 2» Александра Гобозова обвинили в краже товаров из подмосковного «Дикси». По данным издания, Александр и его жена Светлана воровство отрицают. Говорят, что-то похожее случалось, но они просто забыли «пикнуть» часть продуктов. И когда им сделали замечание — побегов не устраивали и все сразу оплатили. Накануне они подали в полицию заявление о клевете, сообщил Mash.

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