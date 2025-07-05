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Россиянка дала подруге совет во время застолья и избила ее

В Курске женщина дала подруге совет и избила ее
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Ivanova Ksenia/Shutterstock/FOTODOM

В Курске 37-летняя женщина во время застолья посоветовала подруге сходить к стоматологу, а затем избила ее. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Инцидент произошел 25 марта в квартире местной жительницы, где она с подругой распивала алкоголь. В какой-то момент гостья предложила ей посетить стоматолога, и хозяйка жилища отреагировала на совет агрессивно. Между ними произошла ссора, в ходе которой гостья напала на подругу и стала избивать кулаками по голове и рукам, а также схватила за волосы и оцарапала ногтями.

Обе женщины находились в состоянии алкогольного опьянения. В суде нападавшая полностью признала вину, раскаялась и принесла извинения. Потерпевшая просила назначить минимальное наказание.

Суд признал женщину виновной по ст. 6.1.1 КоАП РФ — побои. Ей назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.

Ранее юноша жестоко избил пенсионера в российском парке из-за замечания.

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