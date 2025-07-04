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Власти Нидерландов лишили гражданства российского нобелевского лауреата

NYT: российского нобелевского лауреата Гейма лишили гражданства Нидерландов
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x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лауреата Нобелевской премии по физике Андрея Гейма лишили гражданства Нидерландов. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на письмо ученого.

«Лично я считаю себя голландско-британским лауреатом Нобелевской премии (в этом порядке). История и время, проведенное мной в Нидерландах, очень близки моему сердцу», — заявил он.

По словам Гейма, решение лишить его гражданства является печальным и странным.

Около 30 лет назад мужчина принял также британское гражданство, чтобы принять рыцарство, однако до недавнего времени Гейм не знал, что его инициатива вызовет проблемы. Недавно власти Нидерландов попросили мужчину сдать свой паспорт в посольство в Лондоне, иначе он рискует столкнуться с последствиями от Интерпола, потому что Нидерланды запрещают двойное гражданство.

Ученый добавил, что сделал бы другой выбор и отказался от рыцарства, если бы знал о последствиях. По его словам, при получении гражданства Британии ему не говорили о проблемах с голландским гражданством.

Ранее главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили российского гражданства.

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