В Подмосковье напомнили о возможности самостоятельной записи на маммографию

Более 6 тысяч женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье с начала года

С начала 2025 года почти 6,8 тыс. женщин прошли маммографию по самостоятельной записи в Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Максим Забелин, своевременная диагностика позволяет выявить заболевания на ранней стадии.

«В ходе маммографии у 469 женщин были выявлены отклонения. Их направили на дополнительные исследования», — сообщил Забелин.

В пресс-службе отметили, что по результатам маммографического исследования у 21 пациентки было выявлено онкологическое заболевание. Женщины были направлены в Центры амбулаторной онкологической помощи региона для выбора тактики и дальнейшего прохождения лечения.