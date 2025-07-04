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В России выпущена коллекция одежды в честь юбилея спортивного портала «Чемпионат»

«Чемпионат» совместно с брендом FORWARD создал мерч к своему 20-летию
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Евгений Смирнов

Спортивный портал «Чемпионат» (входит в Rambler&Co) и компания FORWARD представили капсульную коллекцию одежды и аксессуаров, вдохновленную миром спорта. Мерч направлен на объединение спортивного сообщества, сообщили создатели.

Партнеры работали в тесном сотрудничестве, чтобы cоздать стильные и функциональные предметы одежды и аксессуары, которые будут интересны как профессиональным спортсменам, так и любителям активного образа жизни.

«Спорт — это страсть, которая объединяет миллионы. Наша коллекция позволяет носить его с собой каждый день», — рассказал главред «Чемпионата» Вячеслав Опахин.

В линейку вошли футболки, худи, свитшоты, спортивные сумки и рюкзаки. Дизайн одежды и аксессуаров создан департаментом визуальных коммуникаций Rambler&Co. Он объединил минимализм, эстетику спорта и эмоции участников спортивных мероприятий.

«Это стиль жизни, коллекция словно говорит «Я в игре». Это мерч для тех, кто живет в ритме игры, в нем хочется побеждать», — отметил директор по визуальным коммуникациям Rambler&Co Николай Чернов.

Презентация коллекции состоялась во Дворце тенниса в «Лужниках».

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