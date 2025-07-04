Представители медиабизнеса оценили трансформацию портала «Рамблер»

Директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер» Анна Иванова победила в номинации «Мультимедийные медиа» XXV национальной премии в области медиабизнеса «Медиаменеджер России» за запуск первого в России LLM-портала с искусственным интеллектом для взаимодействия пользователей с контентом, сообщает пресс-служба медиахолдинга.

Как отметила Иванова, запуск LLM-портала с «Картиной дня» и мини-сервисами позволяет превратить взаимодействие с информацией в осмысленный диалог.

«От себя лично и всей команды благодарю жюри премии, мы видим в этой победе огромную ответственность», — сказала она.

Пользователи портала «Рамблер» могут пользоваться блоком «Картина дня», в котором собраны самые важные события, которые ИИ собирает в режиме реального времени.

Также ИИ предлагает полезный контент и встроенные сервисы для облегчения решения повседневных задач.

«Медиаменеджер России» — премия, которая награждает топ-менеджеров СМИ, рекламной и PR-индустрии за профессионализм, новации в управлении и неординарный подход в менеджменте. За 24 года существования награды лауреатами стали более 700 ведущих топ-менеджеров медиарынка.