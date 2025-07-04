В ГД рассказали, как оформить единый билет для путешествий по России

Депутат Школкина: единый билет для путешествий можно оформить в кассе вокзала

Координатор направления народной программы партии «Единая Россия» «Развитие туризма» Надежда Школкина рассказала РИА Новости, что в кассах любого железнодорожного вокзала или через сервисы для покупки авиабилетов онлайн можно оформить единый билет для путешествий по РФ.

Благодаря ему пассажир может следовать по маршруту без необходимости самостоятельно планировать пересадки. По словам депутата, с каждым днем желающих путешествовать по России становится все больше.

«Чтобы путешествие было более спокойным и удобным необходимо продумать не только сам отдых, но и транспортную логистику, ведь все хотят максимально комфортно и в короткие сроки добраться до места назначения. И здесь на помощь приходят так называемые мультимодальные маршруты, когда пассажир покупает «единый» билет и по нему добирается до конечного пункта назначения», — сказала Школкина.

Она уточнила, что покупка единого билета позволяет «бесшовно» добраться до конечного пункта, используя разные виды транспорта.

В мае депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов заявил, что Ростуризм должен активнее сотрудничать с парламентом в части модернизации законодательства, курирующего отрасль.

Ранее россиянам рассказали, как изменился туризм в Калининграде и Карелии.