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Российские правоохранительные органы задержали криминальных авторитетов из Азербайджана

В Москве задержали азербайджанского авторитета Вагифа Сулейманова
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Depositphotos

В Москве был задержан влиятельный азербайджанский авторитет (вор в законе) Вагиф Сулейманов, известный также как Вагиф или Вагиф Бакинский. Об этом сообщает Telegram-канал «Сыны монархии».

Отмечается, что Сулейманова доставили в центр временного содержания иностранных граждан «Сахарово», где он пробудет три месяца до депортации в Азербайджан.

Помимо Вагифа Бакинского был задержан еще один авторитет из Азербайджана, известный в определенных кругах как Заур.

Как уточняет Telegram-канал, его задержали в Оренбурге. Ему предъявлено обвинение в занятии высшего положения в преступной иерархии.

Кроме того, параллельно стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе лишили зарплаты депутата-мигранта и коммуниста Таги-заде Халида Боюкага оглы.

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