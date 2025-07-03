Российские правоохранительные органы задержали криминальных авторитетов из Азербайджана

В Москве был задержан влиятельный азербайджанский авторитет (вор в законе) Вагиф Сулейманов, известный также как Вагиф или Вагиф Бакинский. Об этом сообщает Telegram-канал «Сыны монархии».

Отмечается, что Сулейманова доставили в центр временного содержания иностранных граждан «Сахарово», где он пробудет три месяца до депортации в Азербайджан.

Помимо Вагифа Бакинского был задержан еще один авторитет из Азербайджана, известный в определенных кругах как Заур.

Как уточняет Telegram-канал, его задержали в Оренбурге. Ему предъявлено обвинение в занятии высшего положения в преступной иерархии.

Кроме того, параллельно стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе лишили зарплаты депутата-мигранта и коммуниста Таги-заде Халида Боюкага оглы.