В России создан центр для цифровой трансформации госуправления

В Москве на базе Института искусственного интеллекта РТУ МИРЭА дан старт работе Научно-образовательного центра «Искусственный интеллект» (НОЦ ИИ). Он станет ключевой R&D-площадкой для Федерального казначейства и займется разработкой доверенных решений для госуправления на основе ИИ.

В структуру НОЦ «Искусственный интеллект» вошли несколько высокотехнологичных лабораторий, каждая направлена на решение актуальных вопросов в своей сфере. Важным инфраструктурным элементом станет централизованная платформа хранения и подготовки данных для ИИ. Основная цель проекта — стимулировать цифровую трансформацию государственного управления и подготовить кадры для цифровой экономики.

«Сосредоточившись на создании доверенных ИИ-решений для Федерального казначейства, центр не только решит актуальные практические задачи, но и заложит фундамент для технологического лидерства России. Также он станет точкой притяжения лучших умов и драйвером инноваций», — отметил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

В качестве R&D-центра для Федерального казначейства площадка обеспечит научно-образовательную и экспертную поддержку за счет разработки и внедрения передовых, доверенных решений на основе ИИ. В данной области РТУ МИРЭА уже успешно реализовал ряд проектов, включая создание сервиса проверки документов по чек-листам.

«Минфин и Федеральное казначейство занимают особое место в системе федеральных органов исполнительной власти, поскольку решают задачи, беспрецедентные по своему масштабу. Вместе с тем они опираются в работе на подведомственное учреждение Минобрнауки — РТУ МИРЭА», — подчеркнул министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.

Также центр выступит площадкой для интеграции науки, образования и реальных задач экономики и госуправления и кооперации с ключевыми вузами и ИТ-компаниями России. Его создание стало новым этапом в развитии как университета, так и экосистемы российских государственных технологий искусственного интеллекта.