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Врач объяснила, в каких случаях беременным стоит отказаться от авиаперелетов

Врач Аверьянова: перед авиаперелетом беременным стоит посещать врача
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Global Look Press

Во время авиаперелета организм подвергается воздействию пониженного давления и кислородного дефицита, что может оказать негативное воздействие на здоровье будущей матери и ребенка. Об этом в беседе с РИАМО предупредила акушер-гинеколог центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Ирина Аверьянова.

«В связи с этим беременным женщинам рекомендуется консультироваться с врачом перед планированием авиапутешествий», — сказала специалист.

По ее словам, отказаться от полетов следует, если существует угроза преждевременных родов, диагностированы плацентарная недостаточность, неконтролируемая артериальная гипертензия или серьезные хронические заболевания. Кроме того не стоит летать в случае многоплодной беременности с осложнениями.

Путешествовать лучше во втором триместре, с 14 по 28 неделю, когда риск осложнений минимален, добавила Аверьянова.

Ведущий акушер-гинеколог клиники репродуктивного здоровья «Женский Доктор» до этого предупреждала, что беременным опасно загорать. По ее словам, многие будущие мамы недооценивают риски, связанные с воздействием ультрафиолета, считая, что солнце — это только источник витамина D и хорошего настроения, но на самом деле это потенциально опасный фактор для здоровья женщины и ребенка.

Ранее гинеколог объяснила, можно ли забеременеть после 45 лет.

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