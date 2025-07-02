Россияне рассказали, как будут отмечать День семьи, любви и верности

В преддверии Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, «Одноклассники» провели опрос, чтобы выяснить, чем россияне занимаются в этот праздник, есть ли у них семейные традиции, и какие ценности делают семью крепкой. Результаты опроса есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Главным показателем крепкой семьи россияне считают любовь и честность. Также респонденты назвали поддержку и взаимопомощь.

Кроме этого россияне отметили наличие совместных планов и общего времяпрепровождения.

Совместные прогулки стали самым популярным видом семейного досуга, за ними следуют настольные игры и просмотр кино. Четверть россиян в возрасте 45-54 лет предпочитают семейные застолья.

Половина опрошенных рассказали, что отмечают День семьи, любви и верности. Среди россиян до 44 лет и жителей Москвы этот праздник пользуется особой популярностью, каждый пятый москвич отмечает его ежегодно.

Чаще всего в этот день россияне собираются и отмечают праздник дома (56%). Поездки на природу или дачу выбирают 35% респондентов, а посещение культурных мероприятий отметили 9% участников опроса.

Главной ценностью Дня семьи для 68% опрошенных является общение с близкими. А респонденты до 44 лет уделяют больше внимания созданию новых семейных воспоминаний.

Ранее стало известно, что россияне все чаще заменяют цветы в подарке на сладости.