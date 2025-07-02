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В бундестаге поддержали общественное движение «Остановите санкции»

Германский депутат назвал энергетический переход ФРГ полным провалом
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Depositphotos

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре во время выступления в парламенте ФРГ призвал отменить санкции, так как они наносят стране ущерб. Также политик отметил важность возвращения к российской энергии.

Котре назвал энергетическую политику Германии катастрофической. По его мнению, она привела к краху промышленности страны.

«За 25 лет так и не были созданы технологии для хранения нестабильной энергии из так называемых возобновляемых источников. Цены на электроэнергию — как в развивающихся странах. Разрушение природы, вырубка лесов, истощение почв, урон птицам от ветряков, инфразвук — все проекты последовательно рушатся», — подчеркнул Котре.

Он добавил, что действия экс-министра экономики и проблем климата Роберта Хабека и его «зеленых» стратегов оставили после себя «выжженную землю» и продолжают наносить урон экономике страны.

«В Германии все еще действуют законы, ограничивающие доступ к энергии, искусственно повышающие ее стоимость и дающие правительству чрезвычайные полномочия. Это заноза в теле германской экономики, и ее необходимо устранить. На это и направлены наши законопроекты», — подчеркнул депутат.

Также Котре считает, что Германии нужна доступная и уже показавшая свою надежность энергетика из РФ. Он призвал срочно совершить «разворот на 180 градусов» и выразил поддержку общественному движению «Остановите санкции» («Stoppt die Sanktionen»).

Движение было создано в июле прошлого года и является неофициальной структурой, открытой для всех граждан Германии и Евросоюза. Оно основано германскими политиками, предпринимателями и представителями промышленности. В число участников движения входят член Европарламента Арно Бауземер, а также депутаты Бундестага и земель ФРГ.

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