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Врач предупредила об опасных свойствах шелковицы

Врач Гузман рекомендовала не есть шелковицу при гастрите или язве желудка
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Шелковица может быть опасна при сахарном диабете, низком давлении или обострении заболеваний ЖКТ. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман. Она напомнила, что эта ягода может вызывать расстройство желудка и вздутие живота.

«Из-за высокого содержания глюкозы и фруктозы шелковицу следует употреблять с осторожностью людям с сахарным диабетом. Рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом для определения допустимого количества. Шелковица может раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника, поэтому ее не рекомендуется употреблять при гастрите, язве желудка и других заболеваниях ЖКТ в период обострения. Шелковица обладает гипотензивным эффектом (снижает артериальное давление), поэтому ее следует употреблять с осторожностью людям с пониженным давлением. Чрезмерное употребление шелковицы может вызвать расстройство желудка, диарею и вздутие живота.», — сказала Гузман.

Врач также посоветовала не употреблять шелковицу с молочными продуктами, так как это может вызвать расстройство пищеварения.

Ранее врач-нутрициолог Гузман заявила, что зеленый горошек опасен при заболеваниях почек.

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