Врач предупредила об опасных свойствах шелковицы

Врач Гузман рекомендовала не есть шелковицу при гастрите или язве желудка

Шелковица может быть опасна при сахарном диабете, низком давлении или обострении заболеваний ЖКТ. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман. Она напомнила, что эта ягода может вызывать расстройство желудка и вздутие живота.

«Из-за высокого содержания глюкозы и фруктозы шелковицу следует употреблять с осторожностью людям с сахарным диабетом. Рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом для определения допустимого количества. Шелковица может раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника, поэтому ее не рекомендуется употреблять при гастрите, язве желудка и других заболеваниях ЖКТ в период обострения. Шелковица обладает гипотензивным эффектом (снижает артериальное давление), поэтому ее следует употреблять с осторожностью людям с пониженным давлением. Чрезмерное употребление шелковицы может вызвать расстройство желудка, диарею и вздутие живота.», — сказала Гузман.

Врач также посоветовала не употреблять шелковицу с молочными продуктами, так как это может вызвать расстройство пищеварения.

Ранее врач-нутрициолог Гузман заявила, что зеленый горошек опасен при заболеваниях почек.