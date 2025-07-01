Проект из Подмосковья стал победителем конкурса «Ты в игре»

В Москве подвели итоги пятого сезона всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре», организованного АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минспорта России. Гран-при в 1 млн рублей завоевал проект «Кила — национальный спорт России» из Московской области, нацеленный на возрождение старинной русской командной игры с мячом.

Участниками юбилейного сезона конкурса выступили авторы рекордного количества инициатив — свыше 5500, сообщила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина. Победителями в основных номинациях стали проекты из Московской, Орловской и Белгородской области, а также Республики Крым и Москвы. В номинациях партнеров конкурса первые строки заняли авторы проектов из Мурманской области, столицы и Карелии.

Также на конкурсе прошло народное голосование, по итогам которого лидером был признан проект «Школьная гребная лига» из Москвы. Второе и третье место заняли инициативы из Кемеровской и Ульяновской областей.

«Конкурс «Ты в игре» направлен на поддержку различных инициатив — от беговых движений до национальных видов спорта, таких как победитель гран-при этого сезона — традиционная русская игра кила, развивающая силу, смекалку и командный дух. Он помогает создавать культуру активного образа жизни, делая спорт общедоступным», — отметил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

За пять сезонов на конкурс было подано свыше 21 тыс. заявок. Он трансформировался в движение, объединяющее любителей спорта со всей России, и способствует реализации поставленной главой государства цели по популяризации к 2023 году регулярных занятий физкультурой, подчеркнул Чернышенко. Глава Минспорта России Михаил Дегтярев добавил, что большое значение в этом процессе имеют именно инициативы из регионов.

Наиболее активными субъектами организаторы конкурса назвали Москву, Краснодарский край, Татарстан и Санкт-Петербург – они занимают первое место по количеству участников. Также по более чем 100 заявок было подано из Свердловской, Московской, Новосибирской, Нижегородской, Ростовской и Челябинской областей.