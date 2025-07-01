«Коммерсантъ» показал лучшие фото из своих архивов

Издательский дом «Коммерсантъ» провел в Санкт-Петербурге во время ПМЭФ форум «Медиадом». Мероприятие состоялось в третий раз и собрало более тысячи участников, сообщили организаторы.

Центральным событием форума стала презентация фотовыставки «Коммерсантъ»: 35 лет в фокусе». На ней были представлены лучшие фотографии из архивов «Ъ» за этот срок. Далее экспозицию продемонстрируют в других городах России.

Также в течение двух дней на площадке прошли 12 сессий и выступили свыше 70 спикеров. Они поделились с участниками форума практическим опытом, а также свежим взглядом на обсуждаемые вопросы.

Дискуссии охватили широкий круг тем — от финансов до cферы недвижимости. Каждая транслировалась онлайн, на данный момент с записями ознакомились более 100 тыс. зрителей. Также на площадке велась запись интервью с представителями власти и бизнеса — они дали ответы на ряд актуальных вопросов.

Кроме того, в рамках форума была организована встреча представителей крупного бизнеса, органов власти, фондов и деятелей культуры. Они обсудили меценатство в контексте инвестиционной деятельности и трансформацию отношения к нему общества.