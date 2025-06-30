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«Единая Россия» запустила конкурс фотографий и видеороликов о жизни села

Лучшие истории села представят в соцсетях в рамках конкурса «Единой России»
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Shutterstock

Партпроект «Единой России» «Российское село» объявил о запуске конкурса фотографий и коротких видеороликов. Прием работ начнется 1 июля и завершится 14 сентября, сообщается на сайте партии.

Отмечается, что к участию приглашаются все желающие старше 18 лет. Победителей определит экспертное жюри.

В категории «Фото» участники могут представить работы в трех номинациях: «Мое любимое село» — сельские пейзажи, образ российской деревни, культура и традиции; «Образ сельского жителя» — снимки, отражающие повседневную жизнь селян; «Труженики АПК и новые технологии» — фермеры, работники полей, сотрудники перерабатывающей промышленности, а также инновации в сельском хозяйстве.

Для категории «Видео» необходимо подготовить ролик о жизни села или труде работников АПК. Участникам нужно опубликовать рилс на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», добавив хештег #Российскоесело2025 и отметив официальную страницу проекта.

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