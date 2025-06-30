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Первый миллион пользователей зарегистрировался в российском мессенджере MAX

Аудитория мессенджера МАХ достигла отметки в 1 млн пользователей
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Adamov_d/Shutterstock/FOTODOM

В отечественном мессенджере MAX зарегистрировались через гаджеты и компьютеры миллион пользователей. Об этом сообщила пресс-служба цифровой платформы.

Представители мессенджера уточнили, что чаще всего в MAX регистрируются пользователи из столицы, а также Санкт-Петербурга, Краснодара и Казани.

Команда мессенджера добавила, что в течение нескольких недель на платформе были совершены отправка 14 млн сообщений и свыше 420 тыс. звонков. Средняя продолжительность вызова составила немногим более 8 минут.

Большая часть пользователей мессенджера используют операционную систему Android, на них приходится порядка 75% всех прошедших регистрацию. Еще 23% аудитории MAX — пользователи iOS. 2% используют версию MAX для работы на персональном компьютере.

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