Первый миллион пользователей зарегистрировался в российском мессенджере MAX

В отечественном мессенджере MAX зарегистрировались через гаджеты и компьютеры миллион пользователей. Об этом сообщила пресс-служба цифровой платформы.

Представители мессенджера уточнили, что чаще всего в MAX регистрируются пользователи из столицы, а также Санкт-Петербурга, Краснодара и Казани.

Команда мессенджера добавила, что в течение нескольких недель на платформе были совершены отправка 14 млн сообщений и свыше 420 тыс. звонков. Средняя продолжительность вызова составила немногим более 8 минут.

Большая часть пользователей мессенджера используют операционную систему Android, на них приходится порядка 75% всех прошедших регистрацию. Еще 23% аудитории MAX — пользователи iOS. 2% используют версию MAX для работы на персональном компьютере.