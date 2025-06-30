Россиянам дали советы, как снять напряжение после долгого перелета

Тренер Усачева: есть пять упражнений, чтобы снять напряжения после перелета

Лето — сезон отпусков, часто сопровождающихся длительными перелетами. Но как сохранить позитивный настрой и комфорт, когда напряжение после полета мешает наслаждаться отдыхом? Екатерина Усачева, топ-тренер групповых программ сети фитнес-клубов Pride Fitness (входит в ГК Pride United), в беседе с «Газетой.Ru» посоветовала пять простых упражнений, которые помогут снять напряжение, восстановить кровообращение и избавиться от отечности и общей усталости, вызванных перелетом.

Первое упражнение — наклоны головы. Необходимо выполнять наклоны в стороны поочередно по 10 раз.

Второе — круговые движения плечами для снятия напряжения с верхней части спины. Требуется выполнять вращения в вперед-назад секунд поочередно по 10-15 раз.

Третье — подъем пальцев ног стоп от отечности ног. В положении сидя или стоя требуется приподнимать пальцы и пятки поочередно, при этом задерживая их на пару секунд. Выполнять упражнение нужно 10 раз.

Четвертое — наклоны со скручиваниями. Для этого упражнения нужно расставить ноги на ширине плеч, немного согнуть колени, ладони разместить на передней части бедра, а далее, наклоняясь, выпрямить, по возможности, руки и осторожно начать повороты, направляя плечо к противоположному колену — по 10-15 раз.

Пятое — чтобы снять напряжения с плеч и растянуть позвоночник, можно выполнять потягивания. Следует осторожно поднять руки ладонями вверх и на вдохе потянуться всем телом, удерживая положение 10-15 секунд, а затем опустить руки. Выполнять упражнение необходимо 7-10 раз.

«Чтобы свести к минимуму дискомфорт после перелета и в полной мере насладиться отдыхом, не забывайте о простых, но эффективных мерах: употребляйте достаточное количество воды для поддержания водного баланса, принимайте контрастный душ для улучшения кровообращения и обеспечения бодрости, и, конечно же, обеспечьте себе полноценный сон для восстановления сил», — резюмировала эксперт.

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