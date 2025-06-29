Пьяный россиянин забил собутыльника табуретом

В Котельниче перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в жестоком избиении знакомого. Об этом сообщает СУ СК РФ Кировской области.

По данным следствия, обвиняемый распивал спиртные напитки вместе со своим приятелем. В ходе застолья между мужчинами возникла ссора. 45-летний мужчина жестоко избил оппонента, схватил табурет и несколько раз ударил им 39-летнего собутыльника по голове.

Спасти пострадавшего не удалось. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, материалы расследования направлены в суд для рассмотрения. Фигуранту может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого в Хакасии мужчина избил собутыльника кастрюлей во время ссоры. Двое приятелей распивали спиртные напитки, между мужчинами возникла ссора. 35-летний абаканец схватил кастрюлю и несколько раз ударил ею 42-летнего оппонента. Пострадавшего спасли, он был госпитализирован с переломами ребер и черепа, повреждениями внутренних органов, ссадинами и ушибами. Нападавшего удалось задержать.

Ранее россиянин бросил гранату за шиворот другу во время ссоры.