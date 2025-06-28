В Омске подвели итоги работы проекта «ПРОдвижение героев»

В Омске победителям проекта «ПРОдвижение героев» вручили сертификаты на обучение

В музее «Эрмитаж-Сибирь» в Омске победителям кадрового проекта «ПРОдвижение героев» вручили сертификаты на обучение, сообщается на сайте правительства Омской области.

Участников поздравили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Всего было определено 75 финалистов, среди которых Герои России, кавалеры орденов Мужества, Жукова и «За военные заслуги», и обладатели других наград.

По словам Кириенко, кадровый проект «ПРОдвижение героев» был запущен по поручению президента России Владимира Путина.

«Владимир Путин поставил задачу сформировать сначала федеральную программу «Время Героев», а затем и региональные инициативы», — сказал Кириенко.

Наставниками участников проекта станет губернатор Виталий Хоценко, вице-губернаторы, министры регионального правительства и главы районов.

«После окончания обучения ждем бойцов в команде региона. Нам нужны волевые, принципиальные люди, которые не боятся трудностей», — отметил Хоценко.

Образовательный блок программы включает участие таких организаций, как Центр образования «Машук», мастерская управления «Сенеж» и РАНХиГС при Президенте РФ. В Омской области к процессу подключены ведущие вузы – ОГПУ и ОмГУ им. Достоевского.