На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Омске подвели итоги работы проекта «ПРОдвижение героев»

В Омске победителям проекта «ПРОдвижение героев» вручили сертификаты на обучение
close
Портал Правительства Омской области

В музее «Эрмитаж-Сибирь» в Омске победителям кадрового проекта «ПРОдвижение героев» вручили сертификаты на обучение, сообщается на сайте правительства Омской области.

Участников поздравили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Всего было определено 75 финалистов, среди которых Герои России, кавалеры орденов Мужества, Жукова и «За военные заслуги», и обладатели других наград.

По словам Кириенко, кадровый проект «ПРОдвижение героев» был запущен по поручению президента России Владимира Путина.

«Владимир Путин поставил задачу сформировать сначала федеральную программу «Время Героев», а затем и региональные инициативы», — сказал Кириенко.

Наставниками участников проекта станет губернатор Виталий Хоценко, вице-губернаторы, министры регионального правительства и главы районов.

«После окончания обучения ждем бойцов в команде региона. Нам нужны волевые, принципиальные люди, которые не боятся трудностей», — отметил Хоценко.

Образовательный блок программы включает участие таких организаций, как Центр образования «Машук», мастерская управления «Сенеж» и РАНХиГС при Президенте РФ. В Омской области к процессу подключены ведущие вузы – ОГПУ и ОмГУ им. Достоевского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами