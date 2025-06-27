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Молодые участники конкурса «Это у нас семейное» рассказали о своем опыте

Более 78 тыс. молодых семей присоединились к конкурсу «Это у нас семейное»
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family.rsv.ru

К конкурсу «Это у нас семейное» присоединились уже более 78 тыс. молодых родителей до 35 лет. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

В преддверии Дня молодежи его участники поделились опытом участия в проекте. Так, участники второго сезона конкурса супруги Игонины из Республики Татарстан рассказали, что решили присоединиться к проекту из-за активного образа жизни.

«Очень хотим дойти до финала и отправиться в путешествие в Приморье с нашей принцессой Майей. Мы мечтаем показать ребенку все красоты нашей страны. А пока что выполняем задания – заполняем анкеты о нашей семейной истории и традициях. Чтобы все вспомнить, собрались с мамой за столом, она рассказала про свою молодость, знакомство с отцом. Было очень тепло и атмосферно», — рассказала Татьяна Игонина.

Молодые родители Елизавета и Павел Седенковы из Москвы поделились опытом подготовки к соревнованиям. В первом сезоне в качестве представителей поколения детей они дошли до полуфинала. Во втором сезоне проекта они мечтают выйти в финал и получить в подарок путешествие на Камчатку.

«Мы участвуем тем же составом и участвуем с радостью, благодаря конкурсу снова проводим много времени вместе. Уже приступили к дистанционному этапу. Особенно понравилось спортивное задание с разминкой, где нужно выполнить разные упражнения в таком количестве, сколько суммарно лет всем участникам семейной команды. Нашей – 373 года», — уточнила девушка.

Напомним, конкурс проводится президентской платформой «Россия – страна возможностей». В первом сезоне участие приняли представители 102 735 семейных команд из всех 89 регионов России и 81 страны мира.

Регистрация на участие в конкурсе продлится до 14 сентября. Подать заявку можно на официальном сайте проекта этосемейное.рф. Для участия в конкурсе необходимо сформировать семейную команду из четырех и более человек, представляющих три и более поколения. Обязательным условием является наличие в команде участника в возрасте от 5 до 17 лет.

Победителями конкурса станут 60 семей, которые получат сертификаты на улучшение жилищных условий. Финалисты смогут совершить семейные путешествия по России.

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