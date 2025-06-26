На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье ребенок попал под поезд из-за пьяной матери

В Подмосковье шестилетняя девочка попала под поезд и выжила
close
west cowboy/Shutterstock/FOTODOM

В Московской области устанавливаются обстоятельства травмирования малолетней на железной дороге, шестилетняя девочка попала под поезд. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел возле станции Хотьково. Шестилетняя девочка шла с матерью вдоль железнодорожных путей и попала под электричку, состав задел девочку по касательной Пострадавшая выжила, с тяжелыми травмами она госпитализирована.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства несчастного случая устанавливаются. По данным mk.ru, мать малолетней была пьяна и не заметила, что ребенок слишком близко подошел к путям.

До этого в Краснодаре поезд сбил мужчину, переходившего железнодорожные пути. Пострадавший вышел на пути и был замечен машинистом поезда Мурманск — Новороссийск. Пешеход не услышал звуковые сигналы, так как был в наушниках. 38-летний мужчина оказался под колесами поезда и получил различные травмы. Его экстренно госпитализировали.

Ранее подростка в наушниках сбила электричка в Ленобласти, он выжил.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами