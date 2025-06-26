В Подмосковье ребенок попал под поезд из-за пьяной матери

В Подмосковье шестилетняя девочка попала под поезд и выжила

В Московской области устанавливаются обстоятельства травмирования малолетней на железной дороге, шестилетняя девочка попала под поезд. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел возле станции Хотьково. Шестилетняя девочка шла с матерью вдоль железнодорожных путей и попала под электричку, состав задел девочку по касательной Пострадавшая выжила, с тяжелыми травмами она госпитализирована.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства несчастного случая устанавливаются. По данным mk.ru, мать малолетней была пьяна и не заметила, что ребенок слишком близко подошел к путям.

До этого в Краснодаре поезд сбил мужчину, переходившего железнодорожные пути. Пострадавший вышел на пути и был замечен машинистом поезда Мурманск — Новороссийск. Пешеход не услышал звуковые сигналы, так как был в наушниках. 38-летний мужчина оказался под колесами поезда и получил различные травмы. Его экстренно госпитализировали.

Ранее подростка в наушниках сбила электричка в Ленобласти, он выжил.