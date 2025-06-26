Сбер назвал самые улыбчивые города России

Сыктывкар стал самым улыбчивым городом России в мае, сообщает пресс-служба Сбера.

Второе место занял Северодвинск, а третье – Сарапул.

В Сбере отметили, что финансовый оборот всех совершенных покупок по биометрии в Сыктывкаре в мае превысил 66 млн рублей, а всего было совершено более 100 тыс. транзакций.

Сбер определял самый улыбчивый город по количеству биометрических транзакций на количество клиентов банка, которые используют сервис «Оплата улыбкой» в городах присутствия.

В Сбере отметили, что биометрический терминал банка безошибочно фиксирует уникальный образ лица клиента с помощью ИИ. Алгоритмы отличают реальные лица от фото или видео, а также учитывают изменения внешности человека, включая смену прически или наличие бороды.

Напомним, Сбер запустил сервис оплаты по биометрии летом 2023 года. Всего по всей России уже установлено около 1,2 млн биометрических терминалов.