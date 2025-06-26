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Рецидивист с ножом захватил заложницу в поезде до Москвы ради пересадки на другой

Вооруженный житель Челябинской области взял заложницу в поезде Краснодар — Москва

В Воронежской области задержали рецидивиста, напавшего с ножом на женщину в поезде и взявшего ее в заложницы. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Инцидент произошел в вагоне поезда КраснодарМосква, когда состав ехал от станции «Лихая» до «Россошь» Юго-Восточной железной дороги. По версии следствия, злоумышленник распылил газовый баллончик, достал нож и схватил одну из пассажирок.

Он насильно вывел ее на платформу на станции «Россошь» и потребовал, чтобы ему организовали пересадку на другой пассажирский поезд. Правоохранители начали вести переговоры с преступником и в конце концов уговорили его выбросить оружие и сдаться.

Нападавшего задержали, им оказался ранее судимый житель Челябинской области. Возбуждено уголовное дело по двум статьям, включая «Незаконное лишение свободы», только за это мужчине грозит до восьми лет лишения. Его уже арестовали.

Ранее мужчина изнасиловал девочку-подростка в поезде и получил десять лет колонии.

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