Сбер расширил программу «Одним сердцем»

Сбер масштабирует программу социального партнерства «Одним сердцем», реализуемую благотворительным фондом «Вклад в будущее», сообщает пресс-служба банка.

В рамках программы фонд покрывает до 25% бюджета благотворительных инициатив, запущенных компаниями и предпринимателями в регионах.

Как отметил президент, председатель правления Сбера Герман Греф на II Всероссийском слете волонтеров в Екатеринбурге, волонтерское движение стало важной частью корпоративной культуры Сбера.

«Сегодня в наших рядах — более 38 тыс. сотрудников, вовлеченных в добровольческую деятельность. Их усилия формируют устойчивую среду, в которой добрые инициативы становятся частью повседневной жизни», — сказал он.

По словам Грефа, социальные проекты при участии волонтеров объединяют сотрудников и клиентов.

«Такие инициативы создают ценность не только здесь и сейчас — они формируют долгосрочное наследие, которое будет ощущаться еще многие годы», — добавил Греф.

На пилотном этапе программы «Одним сердцем» 35 проектов в 18 регионах России получили поддержку. Одним из примеров стала инициатива в Уральском НИИ охраны материнства и младенчества в Екатеринбурге. Там фонд «Вклад в будущее» совместно с фондом STK-DOBRO создал игровую комнату для маленьких пациентов.