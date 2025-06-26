Россияне рассказали, зачем они катаются на электросамокатах

Rambler&Co: 18% россиян получали травмы во время катания на электросамокатах

Почти каждый пятый россиянин (18%) получал травмы во время катания на электросамокатах, следует из результатов совместного исследования Rambler&Co и СберСтрахования.

Опрос показал, что 20% россиян регулярно катаются на электросамокатах. Также 49% из них катаются ради развлечения, а для 45% электросамокат является удобным способом передвижения до метро или нужного места. Кроме того, 6% пользуются электросамокатами на работе.

По данным опроса, 55% респондентов имеют свои электросамокаты, а остальные арендуют их через каршеринговые сервисы.

Что касается происшествий, 18% получали травмы во время езды на электросамокате. Из них 95% получали ушибы или ссадины, 5% — вывихи или переломы. При этом только 13% пользователей электросамокатов оформляют страховку от несчастных случаев.

Как рассказал директор розничного страхования СберСтрахования Дмитрий Пурсанов, езда на электросамокате требует внимательности и аккуратности.

«Даже падения на небольшой скорости могут привести к серьезным последствиям для здоровья, отразиться на трудоспособности и финансах», — сказал он.

В СберСтраховании подчеркнули, что с 26 марта по 15 ноября 2025 года в компанию поступило 17 тыс. заявлений в связи с травмами.

Опрос проходил на медиаресурсах Rambler&Co с 11 по 19 июня 2025 года, в нем приняли участие 43 633 пользователя.