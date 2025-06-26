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В Бурятии ребенок выжил после падения с пятого этажа

В Бурятии пятилетняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже
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Natalia Deriabina/Shutterstock/FOTODOM

В Гусиноозерске устанавливаются обстоятельства травмирования несовершеннолетней, девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже. Об этом сообщает прокуратура республики Бурятия.

Инцидент произошел в одной из гусиноозерских многоэтажек, пятилетняя девочка получила травмы, выпав из окна квартиры. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.

«Угрозы для жизни нет. Ребенок находится под пристальным вниманием врачей Гусиноозерской ЦРБ. Лечение продолжается в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии. Девочка в сознании», — сообщил РИА Новости главный врач Гусиноозерской ЦРБ Игорь Песков.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Тюмени из окна шестого этажа выпал двухлетний ребенок. Медики прибыли на место происшествия спустя девять минут, но спасти пострадавшего не удалось. По словам местных жителей, в семье воспитываются двое близнецов, второй несовершеннолетний не пострадал. В региональном СК факт произошедшего подтвердили, проводится доследственная проверка.

Ранее в Москве мальчик попал в больницу, выпав из окна седьмого этажа.

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