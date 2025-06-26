Названа украинская «столица мошенников»

Украинский Днепропетровск (Днепр) стал столицей телефонных мошенников. Об этом РИА Новости рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он подчеркнул, что в городе насчитывается порядка 350–400 кол-центров, которые вымогают средства. Кузнецов утверждает, что злоумышленникам помогают украинские власти, предоставляя им помещения и серверы.

Зампред правления добавил, что выбор Днепропетровской области мошенниками связан с тем, что в регионе проживает русскоговорящее население, которое говорит с минимальным акцентом.

Кузнецов отметил, что злоумышленники хорошо оснащены в техническом плане, используя системы управления и CRM-системы, размещенные в других странах, в том числе в Европе.

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