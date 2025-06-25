YouTube заблокировал канал проекта «Репортеры»

Коллектив проекта «Репортеры» объявил о запуске нового YouTube-канала. Решение об этом было опубликовано в Telegram-канале коллектива.

Отмечается, что альтернативный канал был создан после блокировки основного модерацией платформы.

«YouTube, конечно, заблокировал канал «Репортеров». Но. Голос правды не заткнуть. Мы создали новый канал. И ждем вас по утрам с кофе, чтобы обсудить все самое актуальное и злободневное», — говорится в сообщении.

Предполагается, что новый канал сохранит формат утренних обсуждений ключевых событий.

При этом аудитория проекта сможет получать ежедневный разбор актуальной повестки.