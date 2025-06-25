Исследование показало, что косатки используют водоросли, чтобы чесать друг другу спины

Исследователи обнаружили, что косатки используют водоросли как инструменты для почесывания друг друга, пишет Independent. Это наблюдение стало результатом многолетнего изучения поведения этих морских млекопитающих и может свидетельствовать о более высоком уровне социального взаимодействия и осознанного использования предметов, чем считалось ранее.

В ходе исследования, проводившегося у побережья Патагонии в Южной Америке, ученые зафиксировали несколько случаев, когда косатки брали водоросли ртом и использовали их для того, чтобы почесать спину товарища. Такое поведение не носило случайный характер — оно повторялось в разных группах животных и происходило в дружелюбной, игривой обстановке.

Ранее использование инструментов считалось признаком высокого уровня интеллекта и наблюдалось лишь у немногих видов животных, таких как шимпанзе, дельфины и некоторые птицы. Новое открытие указывает на то, что косатки также обладают способностью к осмысленному применению объектов окружающей среды для достижения конкретных целей.

Эксперты подчеркнули, что особенно интересным является факт совместного характера этого действия. Косатки не просто использовали водоросли в одиночку, но активно вовлекали в процесс других особей, что говорит о развитых формах социального поведения внутри стаи.

Это исследование открывает новые перспективы для изучения когнитивных способностей косаток и их культурных традиций. Ученые планируют продолжить работу в этом направлении, чтобы лучше понять, насколько распространено такое поведение среди различных популяций у этих млекопитающих по всему миру.

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