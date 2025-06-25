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Исследование показало, что косатки используют водоросли, чтобы чесать друг другу спины

Independent: c помощью водорослей касатки чешут спины друг другу
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«Москвариум»

Исследователи обнаружили, что косатки используют водоросли как инструменты для почесывания друг друга, пишет Independent. Это наблюдение стало результатом многолетнего изучения поведения этих морских млекопитающих и может свидетельствовать о более высоком уровне социального взаимодействия и осознанного использования предметов, чем считалось ранее.

В ходе исследования, проводившегося у побережья Патагонии в Южной Америке, ученые зафиксировали несколько случаев, когда косатки брали водоросли ртом и использовали их для того, чтобы почесать спину товарища. Такое поведение не носило случайный характер — оно повторялось в разных группах животных и происходило в дружелюбной, игривой обстановке.

Ранее использование инструментов считалось признаком высокого уровня интеллекта и наблюдалось лишь у немногих видов животных, таких как шимпанзе, дельфины и некоторые птицы. Новое открытие указывает на то, что косатки также обладают способностью к осмысленному применению объектов окружающей среды для достижения конкретных целей.

Эксперты подчеркнули, что особенно интересным является факт совместного характера этого действия. Косатки не просто использовали водоросли в одиночку, но активно вовлекали в процесс других особей, что говорит о развитых формах социального поведения внутри стаи.

Это исследование открывает новые перспективы для изучения когнитивных способностей косаток и их культурных традиций. Ученые планируют продолжить работу в этом направлении, чтобы лучше понять, насколько распространено такое поведение среди различных популяций у этих млекопитающих по всему миру.

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