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Молодожены опоздали на собственную свадьбу из-за ареста арендованного авто

В Кстове молодожены опоздали на банкет из-за долгов владельца арендованного авто
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ФССП России

В Нижегородской области молодожены едва не пропустили банкет в честь свадьбы из-за должника-водителя. Об этом сообщает УФССП региона.

Иномарка принадлежала предпринимателю, который занимается прокатом автомобилей. Мужчина вовремя не погасил задолженность по налогам в размере 70 тысяч рублей.

Во время рейда сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, и приставы незамедлительно наложили на него арест. В салоне Mercedes-Benz S400 находились молодожены, которые спешили на праздничный банкет. Водителю пришлось на месте оплатить задолженность, однако жених и невеста опоздали на торжество.

До этого в Кузбассе судебный пристав нашла должника по алиментам на сайте знакомств. Мужчина длительное время не платил алименты в пользу двух своих детей, а сотрудникам ФССП не удавалось связаться с гражданином. Приставы нашли должника на сайте знакомств, сотрудница ФСПП пригласила его на свидание в кафе. На встрече она рассказала ему о долге и потенциальном уголовном преследовании. В итоге мужчина погасил долг в полном объеме.

Ранее хабаровчанин избил соседа-пристава из-за повесток.

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