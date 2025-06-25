Сбер презентовал инструмент для создания веб-приложений с нуля

На AI-платформе для работы с исходным кодом GitVerse появится инструмент GigaStudio, который позволит пользователям без навыков программирования за несколько минут с нуля создавать веб-приложения с помощью генеративного искусственного интеллекта в режиме диалога. Сбер представил обновление на технологической конференции GigaConf 2025 и открыл запись на ранний доступ к инструменту.

«Запуск GigaStudio — это важный шаг к снижению порога входа в сферу разработки, а интеграция с GitVerse обеспечивает единое пространство для создания продуктов — доступное, функциональное и безопасное. Мы соединяем профессиональные инструменты разработки с преимуществами подхода vibe-coding — когда для создания готового приложения достаточно описания в чате с искусственным интеллектом. Уверен, что данный инструмент будет востребован большим числом разработчиков», — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев.

Также благодаря интеграции с GitVerse продукт обеспечивает взаимодействие с репозиториями и профессиональными инструментами разработки. Платформа подойдет для широкого круга пользователей — от разработчиков до пользователей без навыков программирования.

В Сбере добавили, что платформа GitVerse получила и ряд других обновлений, которые расширяют ее функциональность и повышают эффективность работы разработчиков. В частности, благодаря улучшенной подсистеме CI/CD стали доступны сборки в облаке для всех репозиториев, включая приватные, а также существенно увеличились лимиты на сборочное время, что дает больше возможностей для автоматизации и тестирования проектов. Помимо этого, улучшена поддержка инструментов для Data Science.

«Мы постоянно коммуницируем с нашей аудиторией и видим, что пользователи — от профессионалов до людей без опыта в разработке — заинтересованы в таких инструментах, которые позволят сократить путь от идеи до работающего решения. Они особенно актуальны сегодня в условиях растущего спроса на ускорение разработки и высокой конкуренции на ИТ-рынке», — подчеркнул генеральный директор СберТеха Максим Тятюшев.

Ранее сообщалось, что Сбер представил обновленный инструмент для ускорения разработки.