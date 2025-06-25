В Киргизии запретили порносайты

Парламент Киргизии запретил доступ к порносайтам на территории страны

Законопроект, запрещающий на территории Киргизии доступ к порносайтам, принят парламентом страны. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного собрания республики, передает РИА Новости.

Инициаторами проекта закона «О запрете доступа к сайтам, содержащим контент с элементами порнографического характера в интернет пространстве Кыргызской Республики», стали почти 30 парламентариев.

Он предполагает определение понятия «контента, содержащего элементы порнографического характера» и установление запрета на распространение такого контента в интернет-пространстве. Целью закона называется «защита моральных и нравственных ценностей общества».

Кроме того, документ вводит ответственность для лиц, которые допустили распространение порноконтента.

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