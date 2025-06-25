В Бурятии в аномальную жару яичницу пожарили прямо на земле

В Бурятии аграрий пожарил яичницу на земле из-за аномальной жары и попал на видео

В Улан-Удэ директор ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии Намжил Мардваев пожарил яичницу прямо на земле. Видео публикует Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

Информацией о приготовлении завтрака в степи чиновник поделился на своей странице в социальных сетях. Намжил Мардваев выехал в поля, чтобы оценить влияние аномальной жары на посевы вместе с коллегой. Чтобы проверить, насколько прогрелась почва, мужчины решили провести эксперимент и попробовать приготовить яичницу на земле.

«Взяли на стане сковородку, поставили на почву, еще взяли яйца, масло. У меня в машине были термометры, измерили температуры: воздуха оказалось 37 градусов, на поверхности почвы 70-71 градус. Через некоторое время, минут через 50, было практически готово. Белки свернулись и поджарились, а желток, правда не совсем, но есть было можно», — рассказал Мардваев.

Аномальная жара накрыла Бурятию несколько дней назад, жаркая погода сохраняется на территории всей республики, столбики термометров поднимались до 40 градусов тепла.

Ранее в Гидрометцентре назвали «тропическим летом» погоду в Сибири и на Дальнем Востоке.