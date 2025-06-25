В Нижнем Новгороде выпускнику дали шанс пересдать ЕГЭ после вмешательства Мизулиной

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что помогла выпускнику из Нижнего Новгорода, столкнувшемуся с техническими проблемами во время сдачи ЕГЭ.

Школьник сдавал экзамен по информатике, однако программа, необходимая для выполнения заданий, не работала около 40 минут. Он обращался за помощью к организаторам, но проблема не была решена вовремя. Из-за потери времени ученик не смог закончить работу в установленный срок.

По словам Мизулиной, никто не проинформировал подростка о возможности пересдать экзамен в резервный день. После ее обращения в Рособрнадзор была проведена служебная проверка. Нарушение порядка проведения ЕГЭ подтвердилось.

В результате итоги экзамена аннулировали и выпускнику предоставили право пересдать его в дополнительный день.

Неудача на ЕГЭ может стать настоящим ударом для выпускника, погружая его в тревогу по поводу своего будущего. Однако результаты экзамена — не приговор: сегодня существуют различные пути продолжения образовательного пути. О том, какими они могут быть, «Газете.Ru» рассказал директор по связям с образовательным сообществом семейного образовательного форума «Навигатор поступления» Александр Хвостов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о школьнице, сдавшей ЕГЭ на 400 баллов.