«Единая Россия» обозначила приоритеты подготовки инженерных кадров

«Единая Россия» работает по всем направлениям в сфере подготовки кадров для промышленности. Об этом заявил секретарь генсовета на международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего» в Туле.

Он уточнил, что работа по ключевым направлениям формирования технологического лидерства страны ведется в рамках раздела народной программы партии «Современное образование и передовая наука».

Якушев напомнил, что в феврале на заседании комиссии генсовета партии по науке обсуждался проект стратегии образования. «Единая Россия» представила свои предложения, уделив особое внимание подготовке инженерных кадров.

«Мы подняли темы контрольных цифр приема — в части среднего профессионального образования еще не все регионы проводят работу по их пересмотру в соответствии с потребностями экономики. Обсуждали вопросы отсрочки от армии, наполнение образовательной программы, в связи с чем была высказана идея с 10 класса включать в образовательную программу изучение естественных наук вместе с инженерией, технологией и математикой», — сказал он.

По его словам, один из ключевых вопросов касался увеличения числа инженерно-технических кружков на базе школ. Целевой ориентир — порядка 20 тыс. кружков при общем количестве школ более 38 тыс.

Также он отметил, что «Единая Россия» работает над донастройкой механизмов производственной аспирантуры.

«Совместно с Союзмашем в Ростове-на-Дону мы уже обсудили проблематику привлечения сотрудников оборонно-промышленного комплекса в качестве мастеров производственного обучения в организации среднего профессионального образования», — пояснил Владимир Якушев.

Он подчеркнул, что совместная работа партии и профильных ведомств приносит результаты.

«Уверен, что и дальше мы в таком конструктивном формате продолжим работу», — добавил секретарь генсовета.