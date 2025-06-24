Российские спортсмены начали подготовку к Всемирным играм-2025

Российские спортсмены по неолимпийским видам спорта приступили к подготовке к участию во Всемирных играх-2025, которые состоятся с 7 по 17 августа в китайском Чэнду. Об этом сообщили в ходе Петербургского международного экономического форума.

Мероприятие будет организовано под эгидой Международного олимпийского комитета. В программу вошли 34 вида спорта и 60 дисциплин. Ожидается участие около 4000 спортсменов из разных стран. Россияне выступят в нейтральном статусе по девяти видам спорта: муайтай, айкидо, бильярдному спорту, подводному спорту, воднолыжному спорту, джиу-джитсу, самбо, каратэ и ушу.

В ходе сессии на стенде Министерства спорта России президент президент Федерации муайтай России Дмитрий Путилин высоко оценил перспективы выступления российских спортсменов на предстоящих играх.

«Всемирные игры — это большой спортивный праздник и возможность не только показать свои навыки на ринге, но и шанс оценить уровень проведения больших комплексных соревнований. Это возможность быть в тренде, возможность пообщаться с коллегами, быть в повестке, продвигать свои мысли и идеи», — заявил он.

Отмечается, что Федерация муайтай России продолжает активную работу по интеграции в международное спортивное сообщество. В последние годы удалось не только сохранить представительство, но и укрепить позиции.

О результатах работы федерации говорят итоги чемпионата мира по муайтай, прошедшего в мае в турецкой Анталии. Там российская сборная заняла первое место в командном зачете, завоевав 36 медалей. Из них 17 золотых — 11 на взрослом чемпионате мира и 6 на молодежном первенстве.

«Мы провели значительную подготовительную работу на всех направлениях. В Китай едем за победами. Уверен, не подведем», — подчеркнул Путилин.